Собянин дал прогноз по ликвидации лесных пожаров в Рязанской области

Собянин заявил, что пожары в Рязанской области ликвидируют в течение недели

Лесные пожары в Рязанской области локализуют в течение одного-двух дней и ликвидируют в течение недели. Такой прогноз дал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен», — сказал градоначальник.

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров — там горит свыше 9000 гектаров леса.

Утром 25 августа вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область по поручению президента России Владимира Путина.