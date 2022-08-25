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Собянин дал прогноз по ликвидации лесных пожаров в Рязанской области

Собянин заявил, что пожары в Рязанской области ликвидируют в течение недели

Фото: телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Лесные пожары в Рязанской области локализуют в течение одного-двух дней и ликвидируют в течение недели. Такой прогноз дал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен», — сказал градоначальник.

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30 июля 2021

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров — там горит свыше 9000 гектаров леса.

Утром 25 августа вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область по поручению президента России Владимира Путина.

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Никита Абрамов
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