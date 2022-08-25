Диетологи развеяли мифы о пользе суперфудов

Диетолог Нефедова: ягоды годжи и другие суперфуды полезны, но их легко заменить

Ягоды годжи, спирулина, семена чиа и другие так называемые суперфуды каждый по-своему полезны для организма, но не могут заменить полноценный и разнообразный рацион, рассказали диетолог компании «ВкусВилл», член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова и исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» они развеяли популярные мифы об экзотических продуктах и призвали не увлекаться ими.

Суперфудами называют продукты с повышенным содержанием питательных веществ, якобы обладающие уникальными качествами, прокомментировала Павличенко. Самыми известными суперфудами являются богатые витаминами, клетчаткой и антиоксидантами ягоды годжи; семена чиа, содержащие в восемь раз больше ненасыщенных жирных кислот, чем лосось; высокобелковая съедобная водоросль спирулина; зеленое салатное растение кейл, в котором много клетчатки, легкоусвояемого кальция и железа. По мнению врача, годжи может легко заменить любая другая ягода, а кейл так же полезен, как шпинат или брокколи.

Суперфуды полезны, но не уникальны. Есть множество продуктов с аналогичным составом, которые продаются за гораздо меньшие деньги. Например, семена льна по содержанию Омега-3 конкурируют с чиа, но стоят примерно в пять раз дешевле Светлана Павличенко Исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание»

Сами по себе суперфуды — исключительно полезные продукты и могут нанести ущерб разве что кошельку, озвучила свою точку зрения кандидат медицинских наук. Однако, считает она, по вине недобросовестного маркетинга у потребителей создается опасная иллюзия, что они будто бы нейтрализуют эффект вредных продуктов: якобы достаточно съесть горсть ягод годжи, а в остальное время можно питаться в фастфуде.

Для тех, кто стремится улучшить свое здоровье, суперфуды могут казаться особенно привлекательным, добавила к словам коллеги диетолог Наталья Нефедова. В действительности ни один продукт не обладает магическими свойствами, что бы ни говорили маркетологи, подчеркнула она.

Надо признаться, что история появления названия «суперфуд» связана не столько с пользой продуктов, сколько с маркетингом. Ясно, что этот термин более полезен для увеличения продаж, чем для предоставления рекомендаций по оптимальному питанию Наталья Нефедова Диетолог

По мнению диетолога, недостатком суперфудов является то, что само название может заставить людей сосредоточиться на нескольких конкретных продуктах, закрывая им глаза на другие не менее питательные аналоги, которые не так «раскручены» с точки зрения маркетинга.

«Разнообразие в нашем рационе важно не только для того, чтобы получить пользу от употребления большого количества необходимых витаминов и минералов, но и для того, чтобы не допустить чрезмерного (или слишком малого) употребления определенного питательного вещества», — подвела итог Нефедова.

Ранее Светлана Павличенко рассказала о продуктах, которые вредны для людей старше 30 лет. Она настоятельно рекомендовала людям этой возрастной категории отказаться от энергетиков и фастфуда.