Популярного чеченского блогера избили за неправильную парковку

Популярного чеченского блогера Асхаба Тамаева избили в Дагестане за неправильную парковку

Популярного чеченского блогера Асхаба Тамаева избили в Дагестане за неправильную парковку возле торгового центра. Об инциденте инфлюэнсер рассказал в видео на своем YouTube-канале.

По словам Тамаева, он заехал в торговый центр, чтобы купить спортивную одежду. Блогер утверждает, что на парковке не было свободных мест. В результате он припарковал машину в неположенном месте и перекрыл выезд двум автомобилям. Недовольные владельцы автомобилей в грубой форме потребовали от Тамаева убрать машину, и в итоге один из них несколько раз ударил его по лицу.

«Пропустил пару хороших ударов, у меня прям конкретно кровь пошла, я вообще не понял, что случилось», — рассказал Тамаев. Он также добавил, что хотел разрешить конфликт мирным путем и извинился. В больнице у блогера диагностировали перелом кости на лице и провели операцию. Тамаев пообещал отомстить обидчику. «Ждите ответку. (...) Прощать я его не хочу, пока он не извинится на коленях, пока он не получит то, что я получил, я его прощать не буду», — заключил он.

В феврале YouTube-блогера Владимира Бондаренко, известного под псевдонимом Вова Ветер, избил охранник кафе. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Шерегеш в заведении под названием «Пуля».