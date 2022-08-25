В Германии предупредили о возможном сокращении производства туалетной бумаги

Ограничение поставок газа может сократить производство туалетной бумаги в Германии

Ограничение поставок газа может привести к сокращению производства туалетной бумаги в Германии, предупредил председатель ассоциации бумажной индустрии страны Die Papierindustrie Мартин Кренгель. Его слова приводятся на сайте организации.

Кренгель предупредил, что производство гигиенической бумаги находится в прямой зависимости от газа, и в случае его отсутствия ассоциация не сможет обеспечивать надежные поставки.

По данным Die Papierindustrie, за год каждый немец в среднем расходует 134 рулона туалетной бумаги. «В условиях нынешнего энергетического кризиса нашим главным приоритетом является обеспечение людей этим важным товаром», — подчеркнул Кренгель.

Ранее сообщалось, что Германия заполнила газовые хранилища на 80,14 процента. В частности, крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» удалось заполнить на 61 процент.

Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергокризиса в стране. Ранее руководство республики предъявило требования, согласно которым подземные хранилища газа к 1 сентября должны быть заполнены на 75 процентов, к 1 октября — на 85 процентов, а к 1 ноября — на 95 процентов.

