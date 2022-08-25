Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии предупредили о возможном сокращении производства туалетной бумаги

Ограничение поставок газа может сократить производство туалетной бумаги в Германии

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Ограничение поставок газа может привести к сокращению производства туалетной бумаги в Германии, предупредил председатель ассоциации бумажной индустрии страны Die Papierindustrie Мартин Кренгель. Его слова приводятся на сайте организации.

Кренгель предупредил, что производство гигиенической бумаги находится в прямой зависимости от газа, и в случае его отсутствия ассоциация не сможет обеспечивать надежные поставки.

По данным Die Papierindustrie, за год каждый немец в среднем расходует 134 рулона туалетной бумаги. «В условиях нынешнего энергетического кризиса нашим главным приоритетом является обеспечение людей этим важным товаром», — подчеркнул Кренгель.

Ранее сообщалось, что Германия заполнила газовые хранилища на 80,14 процента. В частности, крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» удалось заполнить на 61 процент.

Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергокризиса в стране. Ранее руководство республики предъявило требования, согласно которым подземные хранилища газа к 1 сентября должны быть заполнены на 75 процентов, к 1 октября — на 85 процентов, а к 1 ноября — на 95 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Геленджике отдыхающий убил случайного собутыльника и скрылся
Педофила осудили на 14 лет за сексуальное насилие над малолетними сестрами
Водитель погиб под колесами собственного грузовика на МКАД
Женщина вышла замуж и умерла спустя четыре дня
Пластический хирург назвала срок восстановления сломанного носа
Российского подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенной школе
Звезда сериала «Реальные пацаны» назвала отличительное качество москвичей
Цены на газ в Европе взлетели
Украинский консул покинул свой пост из-за разногласий с Киевом
Миронов заявил о возможном изменении характера спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.