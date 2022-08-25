Прокурор подконтрольного Киеву города уволился ради спасения семьи

Прокурор Бахмутской прокуратуры Овчаренко уволился и уехал из подконтрольного Киеву города

Прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко подал рапорт об увольнении и уехал из подконтрольного Киеву города ради спасения семьи. Его слова приводит РИА Новости.

«Сюда выехал из-за непрекращающихся обстрелов города. Хотел спасти жену и сына. Уехал потому, что больше не хочу работать в прокуратуре там. Я опасался выезжать на территорию Украины и сына вывозить в связи с тем, что меня и сына могли отправить на фронт…» — объяснил он.

По его словам, перед выездом из Бахмута он попросил руководителя подписать заявление об увольнении. Овчаренко никому не рассказывал о планах уехать в Россию, поскольку опасался, что у него не получится.

Бывший прокурор отметил, что в день отбытия из города обстановка была очень тревожной. «В Бахмуте страшно. Больше всего боишься ночью: ложишься спать и не знаешь, прилетит тебе или нет. Проснешься утром или нет. Поэтому и уехал, нервы уже не выдерживали», — рассказал он.

Овчаренко беспрепятственно проехал через все блокпосты. На КПП российских военных он пояснил, что является экс-сотрудником прокуратуры, после чего его попросили подождать и побеседовать. По его словам, он не получал никаких угроз в свой адрес.

В России бывший прокурор планирует поселиться с семьей у родственников, после чего собирается вернуться к работе. «Но не знаю, возьмут ли меня работать на освобожденных территориях. Поэтому загадывать наперед не буду», — заключил он.

Ранее стало известно, что следующей целью бойцов Луганской народной республики (ЛНР) после взятия Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) станет Артемовск (Бахмут). Отмечалось, что одной из задач при штурме ТЭС было по максимуму сберечь станцию и не нанести ей критического урона.