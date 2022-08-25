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Украинский чиновник похвастался фото с отдыха в Ницце и удалил их из-за критики

Украинский чиновник Колесник похвастался фото из Ниццы и удалил их из-за скандала в сети
Сергей Колесник

Сергей Колесник. Фото: @seregeikolesnik

Директор департамента земельных отношений Харьковского горсовета Сергей Колесник похвастался снимками с отдыха и нарвался на хейт в соцсетях. На публикации обратили внимание в «Московском комсомольце».

Украинский чиновник разместил в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото из Ниццы, на которых он запечатлен у автомобиля Porsche 911 серого цвета. В то же время на других кадрах мужчина позировал вместе с семьей на фоне фонтана, держа при этом в руках пакет из бутика люксового бренда Hermes.

Вскоре на публикации Колесника обратили внимание администраторы местного Telegram-канала «Труха», подписчики которого принялись критиковать его действия. Пользователи сети обругали депутата, выехавшего за границу вопреки российской спецоперации на Украине. Через несколько часов после скандала чиновник удалил снимки и закрыл свой аккаунт.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, заявил, что по факту произошедшего проводится проверка. По его словам, в случае, если информация подтвердится, Колесник будет снят со своей должности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Карина Черных
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