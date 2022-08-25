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В России предложили упростить сделки с жильем несовершеннолетних

Минэк предложил проводить сделки с недвижимостью несовершеннолетних в электронном формате

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

В России могут разрешить проводить сделки с недвижимостью несовершеннолетних в электронном формате. Предложение упростить процесс поступило от Минэкономразвития, пишут «Ведомости».

Минэк разработал законопроект, который предлагает поправки в законы «Об опеке и попечительстве» и «Об ипотеке». Документ стал одной их мер, призванных улучшить жилищные условия российских семей. Нововведения ускорят процесс и в случае с покупкой недвижимости в ипотеку с участием ребенка, а также уменьшат риск получения банком подложного документа, так как разрешение будет передаваться в защищенном контуре документооборота, заявил замминистра Максим Колесников через представителя.

На данный момент сделки с недвижимостью несовершеннолетних совершаются только с предварительного согласия опекунов. Разрешение выдается заявителям в бумажном виде в течение 15 суток. Однако при вступлении в силу нового закона, запросить выдачу соответствующего документа будет можно через портал госуслуг или в МФЦ. Если ребенок участвует в покупке недвижимости в ипотеку, опека сможет направить разрешение в банк через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

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Александра Качан
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