Литва усилит таможенный досмотр в отношении России и Белоруссии

Литовская таможня усилит досмотр в отношении России и Белоруссии из-за санкций ЕС

Литовская таможня усилит досмотр в отношении России и Белоруссии из-за санкций Европейского союза (ЕС). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Мы видим, что попыток обойти санкции не становится меньше, поэтому принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которых уличили в попытках обойти санкции, не должны удивляться, если в будущем перевозимый ими груз окажется под увеличительным стеклом», — заявил генеральный директор литовской таможни Дарюс Жвиронас.

Для ужесточения контроля ведомство привлечет больше должностных лиц. Если же их будет не хватать, предполагается вовлечение сотрудников других государственных учреждений. Помимо этого, также планируется активизировать методы физического досмотра.

Отмечается, что нарушители санкций будут подлежать дополнительной проверке. В ведомстве подчеркнули, что с 1 марта, после усиления контроля за соблюдением санкций Евросоюза, было выявлено 3000 нарушений. Уточняется, что из-за этого 1200 фур из России и Белоруссии не смогли въехать в Литву.

Ранее прибалтийская республика предложила запретить гражданам России въезд в страны ЕС. Ограничения для россиян окажутся эффективнее, если будут утверждены на уровне сообщества, заявили в МИД Литвы.