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Врач предупредил о последствиях купания в водоемах с утками

Врач Агапкин: купание в водоемах с утками грозит заражением паразитами и брюшным тифом

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Купание в водоемах, где водятся утки, грозит заражением паразитами, брюшным тифом и другими заболеваниями, предупредил врач, ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин. О последствиях купания в такой воде он предупредил в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Отвечая на вопрос обеспокоенных здоровьем купающегося в озере с утками внука бабушки и дедушки, он подтвердил, что в водоемах, где плавают эти птицы, могут обитать паразитарные черви, церкарии (личинки паразитов, вызывающих кожные заболевания — прим. «Ленты.ру») и возбудители других заболеваний. «В таких местах купаться нежелательно, а глотать воду опасно. Если ребенок наглотался такой воды, необходимо промыть желудок и выпить слабительного», — посоветовал он.

Агапкин отметил, что в случае появления после купания температуры, слабости, жидкого стула необходимо обратиться к инфекционисту и сдать анализ кала на кишечную группу. По его словам, это могут быть симптомы дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа.

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Александра Лисица
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