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Врач перечислила преследующие детей на каникулах болезни

Педиатр Рынейская: на каникулах дети болеют чесоткой и кишечными инфекциями

Фото: Shutterstock

Во время летних каникул дети часто болеют ангиной, кишечными инфекциями, чесоткой, рассказала педиатр «СМ-Клиника» Варвара Рынейская. «Ленте.ру» она перечислила и другие болезни, преследующие детей на каникулах, и объяснила, почему после отдыха родители должны привести ребенка на осмотр врача.

Педиатр обратила внимание, что перед началом учебного года в школе или при возвращении в детский сад ребенка должны осмотреть педиатр и профильные специалисты, чтобы вовремя выявить скрытые болезни и инфекции.

«На приеме педиатр осмотрит кожные покровы на наличие новообразований, бородавок, кандидозных моллюсков, чесотки. С этими заболеваниями может встретиться любой ребенок, который, например, посещал бассейн в отеле. Кроме того, для детского сада обязателен анализ кала на яйца глист и соскоб на энтеробиоз», — пояснила Рынейская.

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Во многих регионах страны есть очаги клещевого вирусного энцефалита и других эндемичных инфекций. Поэтому при подозрении на укус клеща ребенка направят на осмотр к инфекционисту или дерматологу, а также на сдачу анализов, добавила она.

Зачастую с дач и курортов дети возвращаются с ангиной, энтеровирусными и кишечными инфекциями, которые сами по себе могут протекать тяжело и давать осложнения, отметила педиатр. К тому же из-за экзотической незнакомой еды, которую дети пробуют в поездках, у них могут случаться поносы и запоры, аллергические реакции разного типа.

Часто требуется провести УЗИ брюшной полости, сдать анализы крови на биохимию. В любом случае, состояние ребенка должен оценить врач, любое самолечение должно быть исключено

Варвара Рынейскаяпедиатр

Летом дети особенно много времени проводят с гаджетами в руках, эта нагрузка на глаза не проходит бесследно. Поэтому перед началом учебного года педиатр рекомендовала пройти осмотр окулиста.

Бывает, что за лето дети резко вытягиваются, и у них начинаются так называемые боли роста, когда кости уже выросли, а мышцы с сухожилиями не успели растянуться вслед за скелетом. В этом случае требуется специальная терапия под наблюдением педиатра и ортопеда, отметила врач.

«Родителям нужно помнить, что проще предотвратить болезнь, чем лечить. Внимательно отслеживайте любые изменения в состоянии детей, даже если они кажутся вам несущественными, и старайтесь не откладывать посещение специалистов. Профилактика — залог здоровья ребенка на многие годы», — подвела итог Рынейская.

Ранее педиатр Ольга Гофман назвала простые методы защиты детей от паразитов. Она отметила, что в первую очередь за гигиеной детей должны следить родители, особенно во время отдыха на даче или за городом.

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Вера Владзиевская
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