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Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман не признал вину в дискредитации ВС России

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС России

Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не признал вину в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает РИА Новости.

Ранее следователи предъявили ему обвинение по этому делу и направили в суд ходатайство об избрании Ройзману меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время идут судебные слушания.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием.

Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Расследованием занимается московская полиция. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр вел собственный YouTube-канал политической направленности.

Елизавета Новикова
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