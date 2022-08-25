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Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману предъявлено обвинение в дискредитации ВС России

Следствие предъявило экс-мэру Екатеринбурга Ройзману обвинение в дискредитации ВС России
Начало событий в новости МВД попросило меру пресечения Ройзману в виде запрета определенных действий

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Верх-Исетского районного суда города.

Из релиза следует, что 25 августа в суд поступило ходатайство об избрании Ройзману меры пресечения в виде запрета определенных действий. В материалах следствия у него статус обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации»).

В настоящее время идут судебные слушания.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием.

Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Расследованием занимается московская полиция. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр вел собственный YouTube-канал политической направленности.

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Любовь Ширижик
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