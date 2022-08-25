МВД попросило меру пресечения Ройзману в виде запрета определенных действий

Следствие ходатайствует о запрете действий экс-мэру Ройзману по делу о дискредитации ВС РФ

Полицейское следствие просит суд избрать бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ходатайство МВД поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, который планирует в 16:00 часов по местному времени (14:00 по московскому) рассмотреть его.

Вечером 24 августа стало известно, что Ройзмана пока не будут этапировать в Москву, а меру пресечения решено рассмотреть в его родном городе. Защита предполагает, что следствие будет настаивать на его аресте.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Он прежде уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Расследованием занимается московская полиция. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр вел собственный YouTube-канал политической направленности.