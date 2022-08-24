Меру пресечения Ройзману изберут в Екатеринбурге

Адвокат Ройзмана Идамжапов заявил, что меру пресечения экс-мэру изберут в Екатеринбурге

Меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману планируется избрать в Екатеринбурге, этапировать в Москву его пока не будут. Об этом заявил его адвокат Владислав Идамжапов, передает «Интерфакс».

Защитник вместе со своим доверителем в настоящее время находятся в екатеринбургском отделе полиции. От более развернутых комментариев он отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении данных следствия.

Вместе с тем адвокат сообщил, что ничего запрещенного законом в ходе обысков у Ройзмана силовики не нашли.

Другой защитник экс-мэра Алексей Екимов добавил, что материалы об избрании Ройзману меры пресечения будут направлены в суд до 26 августа. Юрист полагает, что следствие будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей.

24 августа стало известно о задержании бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на 48 часов по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Он прежде уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Полиция намерена доставить его из Екатеринбурга в Москву. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время Ройзман вел собственный YouTube-канал политической направленности.