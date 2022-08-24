Перенос дела экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана в Москву объяснили

Шульман связала перенос дела Ройзмана из Екатеринбурга в Москву с возможными протестами

Перенос уголовного дела экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Москву может быть связан с тем, что на Урале он популярен, и горожане могут устроить протесты у здания суда. Таким мнением поделилась с порталом MSK1.RU политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом).

Она объяснила, что в Екатеринбурге также будет трудно найти судей. «Что точно связано с адекватной оценкой настроения в городе, так это перенос дела в Москву. Думаю, это связано с тем, что в Екатеринбурге может быть трудно найти судей, которые вынесут нужное решение. А еще в Москве можно не опасаться, что в суд придут люди, что организаторам дела будет неприятно», — заявила Шульман.

Политолог отметила, что дело Ройзмана отличается от дел московского депутата Ильи Яшина и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (оба признаны в России иностранными агентами). «Оно несколько экзотично по нынешним временам. Часть 1 статьи 280.3 УК РФ — это повторная дискредитация вооруженных сил лицом, ранее привлеченным к административной ответственности за те же деяния. Эта статья, так же, как и соответствующая административная статья, относительно новая: вступила в действие с 4 марта, и таких уголовных дел по стране, насколько нам известно, только четыре», — пояснила она.

В то же время, по словам Шульман, по всей России каждый день суды рассматривают в среднем 40 таких административных дел.

24 августа стало известно, что экс-мэра Екатеринбурга задержали на 48 часов по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным следствия, Ройзман опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Он прежде уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Полиция намерена доставить его из Екатеринбурга в Москву.

Ранее сообщалось об обысках в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время Ройзман вел собственный YouTube-канал политической направленности.