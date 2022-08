Раскрыто уязвимое место вызывающего рак вируса

PNAS: белок KicGAS защищает вызывающий рак вирус герпеса от иммунной системы

Группа ученых Университета штата Флорида и Института молекулярной биофизики выявила механизм, с помощью который вирус герпеса, вызывающий рак, избегает действия иммунной системы. Результаты исследования, раскрывающие уязвимое место опасной инфекции, опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Одну из ключевых ролей в иммунной защите против вирусов играет фермент циклический синтаза GMP-AMP (cGAS), который обнаруживает вирусную ДНК и связывается с двухцепочечной ДНК. Это инициирует противовирусные и провоспалительные реакции, которые позволяют бороться с инфекцией. Однако cGAS также является мишенью для многих вирусов, блокирующих активность фермента, например, герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши (KSHV) и ответственный примерно за 15 процентов случаев рака у человека. В группу риска входят люди с ВИЧ-инфекцией, у которых нарушена активность иммунной системы.

В 2015 году ученые обнаружили, что ДНК герпесвируса KSHV кодирует белок KicGAS, являющийся конкурентом cGAS. Однако до сих пор оставалось неясным, каким образом он это делает. В новой работе исследователи раскрыли кристаллическую структуру KicGAS, визуализировав ее с разрешением в 2,5 ангстрема. Белок состоит из простых повторяющихся фрагментов, образующих олигомерную цепь, что позволяет ему эффективно связываться с ДНК вируса, защищая ее от cGAS.

По словам авторов, знание о структуре KicGAS может помочь разработке противовирусных препаратов против KSHV и родственных вирусов.