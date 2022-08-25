Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Пропавший с дома в Петербурге старинный витраж нашли на помойке

ВООПИиК: старинный витраж, пропавший с дома в Петербурге 10 лет назад, нашли на помойке

Фото: Telegram-канал «ВООПИК СПб»

Старинный витраж, который около 10 лет назад пропал с дома номер 13 на улице Тележной в центре Санкт-Петербурга, нашли на одной из помоек Петроградской стороны. Об этом сообщило петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в своем Telegram-канале.

Как предположили градозащитники, витраж был демонтирован, когда в доме меняли деревянные окна на стеклопакеты. Исходя из сообщений на форумах, исчезновение заметили в 2011 году. Отмечается, что нашедшая витраж жительница Петербурга сначала планировала его продать, но позже решила подарить музею. ВООПИиК хочет вернуть витраж на законное место, однако опасается, что история с пропажей повторится.

Ранее с фасада одного из зданий Петербурга пропало граффити с портретом русского писателя Федора Достоевского. Его написал создатель технологии urban-фреска Олег Лукьянов. Перед двухсотлетней годовщиной со дня рождения писателя, которое отмечается 11 ноября, граффити закрасили. Лукьянов восстановил работу, однако вскоре такая же участь ждала и ее.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
МИД России призвал американцев доплачивать работникам посольства США в Москве
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
В Нью-Йорке назвали бесчеловечным обращение губернатора Техаса с мигрантами
Бывший футболист ПСЖ перейдет в «Сочи»
Белый дом прокомментировал возможность очной встречи Байдена и Зеленского
Британцы начали массово отказываться от беженцев с Украины
Россияне назвали комфортный для жизни размер пенсии
Оливейра обвинил Махачева в нежелании драться в Бразилии
МЧС отчиталось о ликвидации пожара на химзаводе в Горловке после удара ВСУ
Россия и Белоруссия договорились о переводе основных платежей в рубли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.