Пропавший с дома в Петербурге старинный витраж нашли на помойке

ВООПИиК: старинный витраж, пропавший с дома в Петербурге 10 лет назад, нашли на помойке

Старинный витраж, который около 10 лет назад пропал с дома номер 13 на улице Тележной в центре Санкт-Петербурга, нашли на одной из помоек Петроградской стороны. Об этом сообщило петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в своем Telegram-канале.

Как предположили градозащитники, витраж был демонтирован, когда в доме меняли деревянные окна на стеклопакеты. Исходя из сообщений на форумах, исчезновение заметили в 2011 году. Отмечается, что нашедшая витраж жительница Петербурга сначала планировала его продать, но позже решила подарить музею. ВООПИиК хочет вернуть витраж на законное место, однако опасается, что история с пропажей повторится.

Ранее с фасада одного из зданий Петербурга пропало граффити с портретом русского писателя Федора Достоевского. Его написал создатель технологии urban-фреска Олег Лукьянов. Перед двухсотлетней годовщиной со дня рождения писателя, которое отмечается 11 ноября, граффити закрасили. Лукьянов восстановил работу, однако вскоре такая же участь ждала и ее.

