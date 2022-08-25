Жене пришлось раздеться догола на людях по требованию мужа

В Индии жене пришлось раздеться догола на людях и искупаться в водопаде по требованию мужа

В Индии женщина подала жалобу в полицию после того, как ей пришлось по требованию мужа раздеться догола на людях и искупаться под водопадом. Об этом сообщает Hindustan Times.

Муж пострадавшей, 38-летний бизнесмен, хотел, чтобы жена родила сына, поэтому отвез ее вместе с родителями к священнослужителю в округ Колхапур в индийском штате Махараштра. Тот заявил, что женщина не может родить ребенка из-за того, что находится под влиянием черной магии. Священнослужитель провел пуджу, обряд поклонения, а после сказал, что женщине необходимо прилюдно совершить омовение под водопадом.

После произошедшего женщина обратилась в полицию, где утверждала, что родственники с 2013 года притесняли ее из-за того, что она не могла родить ребенка мужского пола. Помимо этого, пострадавшая завила, что муж взял кредит в размере 7,5 миллиона рупий (5,6 миллиона рублей) на ее имя, подделав подпись, а также забрал ее драгоценности для развития бизнеса.

Полиция зарегистрировала дело по как минимум шести статьям уголовного законодательства Индии. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мужчина признался жене в любви к ее сестре, после чего отказался от ребенка. Мужчина пообещал оставить жене дом, если она согласится снять с него родительские обязанности.