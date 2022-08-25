Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Жене пришлось раздеться догола на людях по требованию мужа

В Индии жене пришлось раздеться догола на людях и искупаться в водопаде по требованию мужа

Фото: Andrey Andreyev / Unsplash

В Индии женщина подала жалобу в полицию после того, как ей пришлось по требованию мужа раздеться догола на людях и искупаться под водопадом. Об этом сообщает Hindustan Times.

Муж пострадавшей, 38-летний бизнесмен, хотел, чтобы жена родила сына, поэтому отвез ее вместе с родителями к священнослужителю в округ Колхапур в индийском штате Махараштра. Тот заявил, что женщина не может родить ребенка из-за того, что находится под влиянием черной магии. Священнослужитель провел пуджу, обряд поклонения, а после сказал, что женщине необходимо прилюдно совершить омовение под водопадом.

После произошедшего женщина обратилась в полицию, где утверждала, что родственники с 2013 года притесняли ее из-за того, что она не могла родить ребенка мужского пола. Помимо этого, пострадавшая завила, что муж взял кредит в размере 7,5 миллиона рупий (5,6 миллиона рублей) на ее имя, подделав подпись, а также забрал ее драгоценности для развития бизнеса.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Полиция зарегистрировала дело по как минимум шести статьям уголовного законодательства Индии. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мужчина признался жене в любви к ее сестре, после чего отказался от ребенка. Мужчина пообещал оставить жене дом, если она согласится снять с него родительские обязанности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Канада передаст Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»
Жене пришлось раздеться догола на людях по требованию мужа
В России стартовал осенний этап туристического кешбэка
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала тело после родов
На Украине объяснили отсутствие новых поставок HIMARS
В США сочли абсурдным желание Зеленского вернуть Крым
Семь человек пострадали в ходе массовой драки со стрельбой в Москве
Модным трендом осени назван стиль ретро
Россиянка связывала двухлетнюю дочь дома и уходила выпивать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.