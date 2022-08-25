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Почти половина жителей США не поддержала внешнюю политику Байдена

YouGov: более 49% жителей США не поддерживают курс Байдена во внешней политике

Фото: Evan Vucci / AP

Почти половина жителей США не поддерживает курс американского президента Джо Байдена во внешней политике. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного институтом YouGov и журналом The Economist.

По данным исследования, 34 процента респондентов активно не поддерживают внешнеполитический курс главы государства, а 16 процентов не поддерживают его в некоторой степени. Еще 12 процентов заявили, что не уверены в своей позиции по этому вопросу.

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Отмечается, что в опросе поучаствовали 1,5 тысячи взрослых американских граждан. Они были выбраны таким образом, чтобы представлять все группы взрослых жителей США. Исследование проводили в онлайн-формате.

20 июля сообщалось, что уровень поддержки действий Байдена на посту президента США снизился до рекордных 36 процентов, что стало самым низким показателем за все 19 месяцев пребывания политика на должности главы государства. Популярность Байдена пострадала от неконтролируемого роста инфляции в стране.

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Виктория Кондратьева
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