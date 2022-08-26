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Названо число подвергающихся дискриминации белорусов

В Польше 31% белорусов столкнулись с дискриминацией по национальному признаку с начала СВО

Фото: Gantas Vaičiulėnas / Unsplash

Названо число подвергающихся дискриминации белорусов в Польше, Литве и Грузии. Исследование провела команда независимых белорусских социологов под руководством Олега Алампиева и Филиппа Биканова.

Авторы выбрали именно эти три страны, так как на них пришелся основной поток эмигрантов из Белоруссии, начиная с массовых протестов 2020 года.

Согласно данным исследования, в Польше с дискриминацией по национальному признаку после начала спецоперации столкнулись 31 процент белорусов, в Грузии — 39 процентов, в Литве — 16 процентов. Чаще всего участники опроса отмечали, что сталкивались с оскорблениями как вживую, так и при общении в интернете.

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Многие указали на отказ в жилье, банковском обслуживании, приеме на работу. Были также угрозы, негатив в отношении детей в школе, завышение цен, порча имущества. В Польше острее проблема с оскорблениями и неприязнью к детям и с приемом на работу, в Литве и Грузии — с наймом жилья, обслуживанием, завышением цен. В Польше 63 процента случаев дискриминации белорусов исходили от украинцев и 56 процентов — от местных. В Литве и Грузии чаще всего дискриминация исходит от местных жителей. В итоге 20 процентов стали бояться говорить о своем происхождении и 27 процентов опасаются говорить по-русски в общественных местах.

Ранее сообщалось, что на Украине ухудшилось отношение к гражданам Белоруссии. Социологи выяснили, что число украинцев, которые негативно относятся к белорусам, за четыре месяца выросло с 33 до 52 процентов. При этом 34 процента респондентов заявили о нейтральном отношении к гражданам Белоруссии, а 10 процентов — о положительном.

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Алевтина Запольская
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