В Красноярске стартовала первая смена полуфинала конкурса «Большая перемена»

В Красноярске открылась первая смена полуфинала конкурса «Большая перемена»

В Красноярске 26 августа состоялась церемония открытия первой смены полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для студентов учреждений среднего профессионального образования Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Первая смена полуфинала в Красноярске пройдет с 26 по 29 августа. В конкурсных испытаниях примут участие порядка 270 полуфиналистов из Амурской, Иркутской, Омской, Томской областях, Еврейской автономной области и Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев.

«Мне очень приятно использовать возможность выйти на сцену, посмотреть в этот наполненный энергией зал и поприветствовать вас от имени жителей огромного Красноярского края. Я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что красноярцы любят и умеют принимать гостей. Дни «Большой перемены» для нас являются особенно волнующими и, в то же время, вдохновляющими. К нам приехали и еще приедут самые талантливые, самые инициативные ребята из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которым действительно принадлежит наше будущее. Я очень рад всех вас здесь видеть! Эти дни станут для вас не только испытанием, тестом ваших возможностей, но, самое главное, вы обретете новых друзей, уверенность в своем будущем и будущем нашей огромной России, которая, несмотря на все сложности, которые она переживает, является страной возможностей и страной мировых перспектив. Я от души желаю вам уверенности в своих силах и воплощения в жизнь ваших самых амбициозных планов!» — поприветствовал полуфиналистов губернатор Красноярского края Александр Усс.

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К ребятам обратился первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский. «Приветствую вас на церемонии открытия полуфинала Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске! Давайте поблагодарим команду губернатора и администрацию Красноярского края за теплый прием. Ребята, впереди несколько очень насыщенных дней, вас ждут конкурсные, экскурсионные, дискуссионные — самые разные форматы. Но в первую очередь, "Большая перемена" — это, конечно, дружба, это возможность стать частью большого сообщества, которое меняет мир к лучшему. Я искренне верю, что, когда вы вернетесь домой, вы будете полны идей, планов, и вы поделитесь своей энергией с близкими. Я желаю вам успехов, перемены начинаются с вас!» — отметил он.

В рамках полуфинала ребята будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Кроме того, их ожидают мастер-классы по самопрезентации, мотивационные встречи с экспертами на темы науки, спорта, лидерства, образовательная программа от Сибирского государственного университета, кастинги в творческие проекты «Большой перемены», экскурсии и концерт популярных исполнителей.

Полуфиналы для старшеклассников и студентов СПО уже состоялись в Саранске и Ханты-Мансийске. Следующие полуфиналы пройдут в Москве, Ярославле, Анапе, Владивостоке и Казани.

По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для них пройдет в ноябре.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. Студенты невыпускных курсов выиграют по 200 тысяч рублей.

20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 495 551 ученик 5-7 классов, 1 555 945 учеников 9-11 классов, 732 512 студентов колледжей и 160 614 педагогов-наставников. В основном конкурсе в различных категориях участие приняли более 68 тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик. Третий сезон конкурса стартовал в марте 2022 года. Участвовать в конкурсе школьники начали, будучи учениками 8-10 классов, 1 сентября они перейдут в 9-11 классы.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры конкурса — ОАО «РЖД», Сбербанк, Госкорпорация «Росатом», VK, Госкорпорация «Роскосмос».

