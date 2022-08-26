Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Центробанк раскритиковал новое бюджетное правило Минфина

Центробанк раскритиковал новое бюджетное правило, представленное Минфином

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Цена нефти и объем нефтедобычи, представленные Минфином в новой модификации бюджетного правила, являются завышенными. Об этом говорится в новой аналитической записке Центробанка (ЦБ).

В обзоре «Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости» сказано, что использование базовой цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года (по сравнению с 60 долларами в новом бюджетном правиле) до начала 2022 года также представляется иррациональным.

«Исходя из ожидаемой нами динамики цены прибыльности добычи сланцевых производителей и цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран — экспортеров нефти, цена нефти Urals 60 долларов за баррель кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода. Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски мы видим и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки», — критикуют аналитики ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк нашел способ помочь российским нефтегазовым компаниям с поиском финансирования для долгосрочных проектов. Для этого регулятор предлагает два сценария: с предоставлением льготных рублевых кредитов и обычных валютных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
Медведев обвинил Украину в гибели людей в ходе спецоперации
Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского
«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ
Молния убила двух велосипедистов в Италии
Медведев спрогнозировал ход спецоперации при отказе Киева от НАТО
Центробанк раскритиковал новое бюджетное правило Минфина
Медведев опроверг заявления о «стремлении России» убить Зеленского
Телеканал Euronews обвинили в пророссийской позиции
В Луганске начались гастроли артистов Росгосцирка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.