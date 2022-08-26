Парикмахер испортила волосы блондинке и раскаялась в соцсетях

Парикмахер Дэни из США случайно окрасила волосы блондинки в фиолетовый и зеленый цвета

Парикмахер из США случайно испортила волосы клиентки, окрасив их новым средством, и раскаялась в содеянном перед подписчиками в соцсетях. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

На размещенных кадрах стилистка Дэни продемонстрировала фотографии блондинки, которые были сделаны до и после проведения окрашивания. На последнем кадре видно, что корни волос девушки стали фиолетовыми, а кончики — зелеными.

«Вчера я решила испробовать новое тонирующее средство. Я прочитала о нем в интернете и получила множество положительных отзывов от коллег. Но в итоге я просто уничтожила идеальную базу и испортила [клиентке] волосы. Мне хотелось плакать», — сокрушалась героиня материала. По словам Дэни, ее оплошность должна напомнить зрителям, что даже самые лучшие мастера и популярные бьюти-блогеры могут ошибаться.

Публикация американки стала вирусной и набрала около 200 тысяч просмотров. Пользователи соцсети поддержали ее в комментариях. «Никто не может быть идеальным!», «Спасибо тебе за честность. Теперь я знаю, что даже лучшие иногда ошибаются», «Мне нравится твоя искренность, ты такая человечная», — высказались они.

В марте клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Жительница Австралии Эми рассказала о том, как парикмахер испортил ей волосы. Она показала прическу, которую хотела получить во время визита к мастеру, — окрашивание пшеничного оттенка со светлыми прядями у лица. Затем девушка продемонстрировала свои фотографии после процедуры. На них видно, что ее волосы приобрели красный цвет.