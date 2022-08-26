Биолог заявила о прохождении пика волны коронавируса в России до осени

Биолог Баранова заявила, что пик волны COVID-19 в России будет пройден до 1 сентября

Пик волны коронавируса в России, который вызван новой линией омикрон-штамма ВА.5, будет пройден до начала осени. Об этом написала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в своем Telegram-канале.

«Солнышко его [вирус] прибивает, и лучше пусть он пройдет сейчас, а не осенью. Принцип простой: когда светит солнце — высота вирусного пика меньше», — написала Баранова.

Из-за прохождения пика заболеваемости дети пойдут в школы и детские сады, где их будут ждать другие респираторные вирусы, предупредила биолог. Она подчеркнула, что ребенок может заразиться респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), который тяжелее переносят маленькие дети.

Пик РСВ чаще всего проходит в июле-августе, но из-за коронавируса в этом году в России он придется на начало учебного года. «РСВ — в чистом виде болезнь грязных рук, но не только. В семье передача, конечно, есть, но взрослые болеют не так тяжело», — написала специалист.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский допустил вспышку гриппа в России. При этом вспышка будет зависеть от штамма, который распространится в стране, подчеркнул он. По его словам, противоэпидемические правила, введенные из-за коронавируса, тормозили распространение гриппа среди населения.