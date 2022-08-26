Попадание фейерверка в толпу в российском городе сняли на видео

В Якутии во время празднования Дня шахтера фейерверк отлетел в толпу и попал на видео

В якутском городе Неюрюнгри при праздновании Дня шахтера произошел инцидент с фейерверком. Об этом сообщает портал 14news — издание опубликовало кадры случившегося.

На обнародованных кадрах видно, как несколько залпов фейерверка вместо того чтобы поднятьcя в небо, разрываются в опасной близости от толпы горожан. Зрители эмоционально отреагировали на это происшествие.

По данным издания, медицинская помощь никому из зрителей не потребовалась — пострадавших в инциденте не было.

Кто именно являлся организатором фейерверка, не уточняется. Администрация Нерюнгринского района анонсировала его, не уточнив подрядчика. Комментариев по поводу случившегося на сайте администрации нет.

Ранее сообщалось, что во время финальных залпов салюта в Челябинске один из снарядов попал под припаркованный автомобиль и разорвался.