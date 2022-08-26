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Чехия предложит отменить упрощенный визовый режим для россиян

Чехия предложит отменить упрощенный визовый режим между Евросоюзом, Россией и Белоруссией
СюжетВизы в Европу:

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны предложит отменить упрощенный визовый режим, который действует между Евросоюзом, Россией и Белоруссией. Его слова передает Bloomberg.

Как пояснил Липавский, такая мера позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд. Однако при этом процесс будет занимать больше времени, также потребуется большее количество документов, а затраты повысятся с 35 до 80 евро.

Издание отмечает, что такое решение является компромиссом, направленным на то, чтобы смягчить разногласия в ЕС по визовым ограничениям для граждан России.

Ранее депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани, говоря о возможном запрете выдачи шенгенских виз россиянам, заявил, что Евросоюз (ЕС) запускает «конкурс на худшую идею против России».

После начала специальной операции России на Украине в феврале 2022 года европейские страны начали требовать ограничить выдачу виз российским гражданам. Ситуация обострилась в июле, когда Москва сняла запрет для туристов на пересечение сухопутной границы и путешественники хлынули на популярные курорты Европы через Эстонию и Финляндию. После этого политики Польши и стран Балтии начали активно продвигать идею об ограничении поездок в Европу для россиян.

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Марина Совина
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