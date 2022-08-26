Крупнейшие мировые дата-центры запаслись дизелем

FT: крупнейшие мировые дата-центры запасаются дизелем на случай проблем с электричеством

Операторы дата-центров начали запасаться дизельным топливом на случай проблем с электричеством, которые могут начаться из-за энергокризиса. Об этом со ссылкой на крупнейшие мировые компании отрасли пишет Financial Times (FT).

Вице-президент американской Equinix по операциям в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Гэри Эйткенхед объяснил, что они занимались кризисным планированием с момента ввода российских войск на территорию Украины. В настоящее время компания готова обеспечить работу дата-центров только на дизеле в течение недели.

По его словам, в отрасли опасаются рационирования подачи электричества, аварийных ситуаций или дальнейшего роста цен, связанного с сокращением поставок энергоносителей из России.

В материале указывается, что центры обработки и хранения данных потребляют порядка одного процента всей вырабатываемой в мире энергии. Электричество они получают напрямую из сети, но для работоспособности в чрезвычайных ситуациях дата-центры оборудованы дизельными генераторами. В обычном режиме их заполняемость составляет 60 процентов.

К концу лета Equinix довела показатель до 90 процентов. Другой мировой лидер в области хранения данных, Digital Reality, заключил контракты с поставщиками о приоритетных закупках дизельного топлива в Европе.

Ранее Bloomberg перечислил пять отраслей мировой экономики, сильнее всего пострадавших от глобального энергетического кризиса — это металлургия, производство удобрений, сахара, материалов для электромобильных аккумуляторов и солнечных батарей.