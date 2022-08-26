Пенсионерка ударила бортпроводника из-за отобранного джина и сорвала рейс

Самолет Jet2 прервал полет в Грецию из-за дебоша пенсионерки, напавшей на бортпроводников

Агрессивная пассажирка, которая напала на бортпроводников из-за отобранного алкоголя, сорвала рейс и была задержана полицией. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Mirror.

Экипаж самолета Jet2 был вынужден прервать полет из Манчестера (Великобритания) на Родос (Греция) из-за неадекватного поведения одной из пассажирок. Отмечается, что пенсионерка вышла из себя, когда бортпроводники в очередной раз отказали ей в бесплатном шампанском — чтобы предотвратить дальнейшие конфликты, сотрудники авиакомпании решили отобрать у нее стакан с джин-тоником.

На кадрах видно, как двое бортпроводников беседуют с пассажиркой. Один из них ближе накланяется к пенсионерке, пытаясь ее успокоить, однако женщина резко вскакивает, бьется головой о потолок и начинает ладонями бить члена экипажа. Мужчина отстраняется, а его напарник помогает ему силой усадить дебоширку обратно в кресло.

Самолет совершил экстренную посадку в Мюнхене (Германия). По сообщениям одного из пассажиров, прежде чем покинуть борт, пенсионерка успела справить нужду на три кресла. Дебоширку сняли с рейса около девяти полицейских, на земле ее ждала бригада скорой помощи. Спустя два часа воздушное судно продолжило полет в Грецию.