Дом кино в центре Москвы решили застроить апартаментами

«Ведомости»: на территории Дома кино в центре Москвы появится апарт-комплекс

Центральный дом кино на Васильевской улице в Москве решили перестроить — помимо киноконцертного зала на его территории должен появиться апарт-комплекс. Соответствующий план реконструкции утвердили, пишут «Ведомости».

По данным газеты, 15 августа Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил землепользования и застройки в отношении этого объекта. Союзу кинематографистов России, который возглавляет режиссер Никита Михалков, удалось согласовать застройку на 29,3 тысячи квадратных метров.

Теперь на месте Центрального дома кино могут появиться апартаменты общей площадью 10,9 тысячи квадратных метров, киноконцертный зал на 4,5 тысячи квадратных метров, помещения для нужд Союза кинематографистов на 3,7 тысячи квадратных метров, а также подземная часть площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, будет отреставрировано историческое здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Уточняется, что девелопер для реализации проекта пока не выбран. По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, инвестиции в переустройство Центрального дома кино могут достичь от 3,5 миллиарда до 10 миллиардов рублей.

Ранее территорию «Экспоцентра» рядом с деловым кварталом «Москва-Сити» решили застроить офисами. Площадку известного выставочного комплекса захотели отдать под возведение бизнес-центров. Стоимость проекта оценили в 12–20 миллиардов рублей, а одним из основных претендентов на его реализацию источники назвали компанию «Киевская площадь», которая принадлежит Году Нисанову и Зараху Илиеву.