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Европейская страна объявила о кризисном положении в энергетике

Северная Македония объявила о кризисном положении в энергетике

Фото: unsplash

Власти Северной Македонии приняли решение об объявлении кризисного положения в энергетике, сообщается на сайте правительства.

«Первое решение связано с недостатком тепловой энергии, возможностями использования альтернативных видов топлива и ситуации на рынке тепловой энергии. Второе принимается в связи с недостатком электроэнергии и ситуации на рынке электроэнергии», — указано в публикации.

Кризис в теплоснабжении объявлен в столице Скопье, в электроснабжении — по всей территории европейской страны.

Решение власти анонсировали еще в середине месяца, писало издание «Вечер». Министр экономики Крешник Бектеши говорил, что кризисная ситуация будет объявлена с 1 сентября, в актуальном сообщении правительства отмечается, что речь идет о сроке в 30 дней.

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Платон Щукин
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