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Двое детей погибли в результате ракетного удара ВСУ по дому в Запорожье

Евгений Балицкий: 5 человек погибли от ракетного удара в Запорожье, среди них двое детей

Фото: Балицкий Евгений / Telegram

Пять человек погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в поселке Куйбышево Запорожской области, среди них двое детей. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий полностью разрушен пятый этаж и частично четвертый. По предварительным данным, пять мирных жителей погибло, из них двое детей», — написал Балицкий в Telegram.

По информации властей области, удары по поселку Куйбышево были нанесены днем в пятницу, 26 августа. Как сообщил источник РИА Новости в силовых структурах, огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Глава администрации региона заверил, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка, жители разрушенного дома размещены и обеспечены всем необходимым.

Ранее стало известно, что украинские войска выпустили по городу Ровеньки в ЛНР ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У». В результате обстрела погиб один мирный житель. Ударом были разрушены здание и производственные помещения автотранспортного предприятия, повреждены пять пассажирских автобусов, шесть грузовых автомобилей и здание ГИБДД.

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Марина Совина
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