В городах России и ЛНР пройдет марафон Российского общества «Знание»

В России и ЛНР с 31 августа по 2 сентября пройдет марафон Российского общества «Знание»

Роль России на мировой арене, технологический потенциал страны, города будущего, возможности волонтерства, единение народов в стремлении к миру — эти и другие темы представят выдающиеся лекторы и наставники Просветительского марафона Российского общества «Знание», который пройдет с 31 августа по 2 сентября.

На площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае, Луганской народной республике выступят государственные и общественные деятели, ученые и руководители компаний, актеры, режиссеры, спортсмены. Трансляции марафона будут доступны зрителям по всей стране: в городах России будут организованы «фан-зоны» с экранами и посадочными местами, где марафон смогут посмотреть все желающие. Выступления лекторов марафона будут транслироваться на цифровых экранах городов, а также в школах и вузах страны в формате открытого урока. Кроме того, трансляции марафона будут доступны зрителям на сайте и в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

Свыше 200 выдающихся лекторов и наставников — лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели — выступят в рамках пяти просветительских треков: «Знание. Сила» (Москва), «Знание. Сделано в России» (Санкт-Петербург), «Знание. Наследие России» (Нижний Новгород), «Знание. Экология» (Камчатский край), «Знание. Мы вместе» (Луганская народная республика). Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона.

В Москве работа студии в концертном зале «Зарядье» будет посвящена теме «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Лейтмотивом площадки в Санкт-Петербурге станет тема «Знание. Сделано в России», которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала России. Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде представит слушателям множество культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян. В свою очередь работа в студии «Знание. Экология» на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Камчатском крае будет посвящена экологии и защите окружающего мира, а площадка в Луганской народной республике «Мы вместе» затронет такие важные темы как единение, братство и общее будущее России, ЛНР и ДНР.

«Предыдущий просветительский марафон, который мы проводили в мае, вызвал огромное количество благодарных откликов, и мы рады новым встречам в новых городах России и за ее пределами. У знания нет границ, и наши мероприятия убедительно подтверждают это. Везде, где работает Российское общество "Знание", мы видим стремление молодежи постоянно узнавать что-то новое о мире, в котором мы живем, уверенно осваиваться в нем и преобразовывать его, чтобы наша жизнь становилась более счастливой и интересной. Приятно видеть и стремление лекторов делиться опытом и ценными знаниями с молодым поколением. Уверен, из этого взаимонаправленного движения будут рождаться неожиданные и удивительные проекты, о которых узнает вся страна!» — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Также в рамках марафона и далее, а именно с 1 по 9 сентября, пройдет акция «Поделись своим знанием», в ходе которой лекторы Общества «Знание», представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций посетят российские школы и вузы, а также выступят на открытых уроках в городах России, ЛНР и ДНР. 2 сентября в рамках марафона состоится премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен» — победителя Всероссийского конкурса «Знание. Театр». Зрители смогут посмотреть трансляцию постановки на сайте марафона и в сообществе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте».