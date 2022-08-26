Сообщение о лжеволонтерах с отравленными масками оказалось недостоверным

Сообщение о появлении в Воронеже грабителей с отравленными масками оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в Воронеже лжеволонтеры звонят в двери и предлагают жильцам примерить маски, пропитанные химикатом с наркотическим действием, оказалось недостоверным.

Ранее в августе в мессенджерах и социальных сетях стала распространяться фотография объявления, в котором людей предупреждали о появлении «нового вида криминального преступления». Утверждалось, что неизвестные предлагают жильцам примерить маски с химикатом, а потом грабят квартиры.

Эта же фотография объявления появилась в сети в 2020 году, с началом пандемии COVID-19 и введением масочного режима. Однако тогда о лжеволонтерах предупреждали жителей другого города — Козьмодемьянска. В местном отделении МВД назвали это сообщение не соответствующим действительности.

В 2021 году о появлении лжеволонтеров с масками писали в пабликах Сургута. Городские силовики также опровергли эту информацию.

Правоохранительные органы Воронежа не сообщали о подобных преступлениях: на сайте Следственного комитета и МВД, где публикуется актуальная информация, таких сообщений нет.

Сообщение о том, что в Воронеже орудуют грабители с отравленными масками, не получило распространения в СМИ. Однако многие медиа дали опровержение этих данных. Среди них «Вести Воронеж», РИА Воронеж и МК.RU Воронеж.