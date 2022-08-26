Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Сообщение о лжеволонтерах с отравленными масками оказалось недостоверным

Сообщение о появлении в Воронеже грабителей с отравленными масками оказалось недостоверным
СюжетМасочный режим:

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Сообщение о том, что в Воронеже лжеволонтеры звонят в двери и предлагают жильцам примерить маски, пропитанные химикатом с наркотическим действием, оказалось недостоверным.

Ранее в августе в мессенджерах и социальных сетях стала распространяться фотография объявления, в котором людей предупреждали о появлении «нового вида криминального преступления». Утверждалось, что неизвестные предлагают жильцам примерить маски с химикатом, а потом грабят квартиры.

Эта же фотография объявления появилась в сети в 2020 году, с началом пандемии COVID-19 и введением масочного режима. Однако тогда о лжеволонтерах предупреждали жителей другого города — Козьмодемьянска. В местном отделении МВД назвали это сообщение не соответствующим действительности.

В 2021 году о появлении лжеволонтеров с масками писали в пабликах Сургута. Городские силовики также опровергли эту информацию.

Правоохранительные органы Воронежа не сообщали о подобных преступлениях: на сайте Следственного комитета и МВД, где публикуется актуальная информация, таких сообщений нет.

Сообщение о том, что в Воронеже орудуют грабители с отравленными масками, не получило распространения в СМИ. Однако многие медиа дали опровержение этих данных. Среди них «Вести Воронеж», РИА Воронеж и МК.RU Воронеж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
Минобороны России сообщило об утрате боеспособности двух бригад ВСУ
Болгария приготовилась обсуждать возобновление поставок с «Газпромом»
Tesla прокомментировала случаи наезда их автомобилей на детей
России предсказали рост числа судов при банкротстве застройщиков
Лукашенко предрек будущее ЕС
Российские военные уничтожили радиолокатор наведения ЗРК С-300 под Харьковом
Минобороны заявило об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из американской гаубицы
Минобороны отчиталось о шести сбитых снарядах HIMARS и «Точки-У»
Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов и хранилища топлива ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.