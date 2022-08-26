Медведев назвал Макрона «хорошим медиком»

Дмитрий Медведев назвал «хорошим медиком» Макрона, сказавшего о смерти мозга НАТО

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI в шутку назвал президента Франции Эммануэля Макрона «хорошим медиком», так как, по его мнению, тот верно поставил диагноз НАТО, сказав, что у альянса смерть мозга.

«Франция умеет ставить медицинские диагнозы. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик, мне трудно с ним не согласиться», — заявил Медведев, подчеркнув, что такая позиция французского лидера позволяет вести с ним дальнейший разговор на эту тему.

Он отметил, что диалог между Эммануэлем Макроном и российским президентом Владимиром Путиным продолжается, носит взаимоуважительный регулярный характер, несмотря на то, что их позиции «очень резко отличаются».

Медведев также указал, что наиболее рьяные русофобы критикуют Макрона за поддержание диалога с Россией. Однако, по его словам, поддержание контактов на высшем уровне «полезно точно так же, как и диалог по линии министерств иностранных дел и других структур».

Мнение о том, что НАТО переживает смерть мозга, Макрон высказал в 2019 году. По его словам, США все больше отстраняются от Европы. Тогда Макрон сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, так как сейчас она находится «на краю пропасти». Иначе Европа не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул он.