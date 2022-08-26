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Двух россиян приговорили к срокам за избиение до смерти 68-летнего пенсионера

В Бурятии осудили товарищей, отрезавших ухо пенсионеру и избивших его до смерти

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Республике Бурятия суд приговорил к 15 и 9 годам лишения свободы 20-летнего и 30-летнего местных жителей за убийство 68-летнего пенсионера. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчины признаны виновными по пункту «з» части 2 статьи 111 и части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), части 1 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и пункту «а» части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. Один из них будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а другой в колонии общего режима.

По данным ведомства, вечером 20 апреля 2021 года приятели выпивали в гостях у знакомого. Он рассказал им о ссоре с соседом, тогда друзья решили помочь собутыльнику и отправились к его врагу. Фигуранты пришли к соседу с несовершеннолетним сыном хозяина дома. Они вызвали на улицу пожилого мужчину, отрезали ему ухо ножом, избили и ударили поленом по голове, нанеся смертельные травмы. Затем товарищи похитили имущество жертвы.

Отмечается, что подросток не участвовал в избиении, однако на следующее утро он вернулся к дому и поджег его. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Его приговорили к условному сроку.

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Екатерина Власова
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