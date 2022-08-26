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На Украине рассказали о подготовке к «большой войне» в 2019 году

Секретарь СНБО Данилов рассказал о подготовке Украины к «большой войне» в 2019 году

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Власти Украины начали готовиться к «большой войне» еще в конце 2019 года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, передает РИА Новости.

По его словам, Киев решил готовиться к масштабным военным действиям после того, как в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский «не согласился в Париже на те условия, которые предлагали Россия, Франция и Германия».

«Мягко говоря, он сказал — "нет, друзья, "Минска-3" не будет, мы будем отстаивать свою страну"», — отметил Данилов.

При этом он высказал мнение, что если бы о соответствующих ожиданиях власти республики предупредили ее население, то «на сегодняшний день враг бы был уже в Варшаве, Таллине, Вильнюсе и в других городах».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал оценку потенциальным переговорам Киева с Москвой. Он назвал их «смертным приговором» и подчеркнул, что Зеленский настроен однозначно против подобного развития событий.

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Алевтина Запольская
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