«Сочи» разгромил «Химки» в матче РПЛ

«Сочи» разгромил «Химки» со счетом 4:1 в матче седьмого тура РПЛ

«Сочи» разгромил подмосковные «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Дублем в составе хозяев отметился эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа. Также гол забил российский форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе. Во втором тайме сочинцы допустили автогол. Окончательный счет 4:1 в пользу «Сочи» установил Владислав Сарвели.

«Сочи» после успеха занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. На счету команды 13 очков после семи матчей первенства. «Химки» расположились на девятом месте с семью очками.

В следующем туре РПЛ «Сочи» предстоит выездной матч против «Краснодара». Химки в восьмом туре сыграют с «Оренбургом».