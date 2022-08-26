Россиянин перекинул через забор трехмесячного сына

Под Волгоградом мужчина поссорился с женой и перекинул через забор их трехмесячного сына

Житель поселка Коммунар Волгоградской области поссорился с женой и перекинул через забор их трехмесячного сына. Ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию, пишет KP.RU.

По данным издания, 25-летний россиянин повздорил с супругой и в порыве эмоции вырвал у нее младенца из рук. Мальчика экстренно госпитализировали.

Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести. Ребенку после случившегося предстоит пройти длительную реабилитацию.

Соседи пары рассказали следователям, что те часто выпивали и бурно выясняли отношения. У женщины есть несколько детей от предыдущего брака.

В отношении отца возбудили уголовное дело. Мужчину уже арестовали. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать другие причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Карелии из комы вывели ребенка, который провел в ней почти два года после жестокого избиения отцом из мести жене.