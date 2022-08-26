В Калининграде стартует международный музыкальный фестиваль

Фестиваль «Территория мира — территория музыки» стартует в Калининграде 26 августа

VI Международный фестиваль «Территория мира — территория музыки» стартует в Калининграде 26 августа. Как уточняет пресс-служба Министерства культуры РФ, трехдневный фестиваль объединит концерты и мероприятия на открытом воздухе на острове Канта и в Кафедральном соборе.

В рамках фестиваля в российском городе проведут три больших концерта в формате open air — в частности, 26 августа состоится «Свидание с оперой», 27 августа зрителей ожидает «Рахманинов-гала», а 28 августа — «Воскресенье. Лето. Джаз».

Указывается, что ежегодное мероприятие организовано при поддержке Минкульта Российской Федерации, правительства Калининградской области, а также Министерства по культуре и туризму Калининградской области. В роли организаторов выступают Государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный собор» и Росконцерт.

Ранее сообщалось, что хореографическое училище «Лаборатории Лавровских» 5 сентября проведет концерт «Открытие» в честь первого своего учебного года. Художественным руководителем колледжа стал танцовщик, хореограф и педагог Михаил Лавровский.