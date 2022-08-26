В США призвали обуздать «агрессию» Компартии КНР

Fox News: сенатор Блэкберн призвала США обуздать «агрессию» Компартии КНР

Сенатор Марша Блэкберн в эксклюзивном разговоре с Fox News по пути на Тайвань призвала США обуздать «агрессию» Компартии (КПК) КНР и поддержать остров, послав сигнал китайскому правительству о готовности американских законодателей противостоять Пекину.

«Мы планировали эту поездку в течение последних нескольких месяцев. И мы делаем это, потому что Тайвань испытывает сильное давление со стороны КПК. Они запугивают Тайвань. И мы знаем, что для Тайваня важно, что мы их друзья и что мы быть здесь, чтобы помочь и поддержать их», — сказала политик.

Во время визита на остров Блэкберн встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом У Чао-се в тайбэйском гостевом доме. Сенатор в ходе своей необъявленной поездки на Тайвань сказала, что, по ее мнению, в страну должно приехать еще больше законодателей.

Ранее сообщалось, что четвертая за месяц делегация США посетила Тайвань. Она прибыла вечером 25 августа в тайбэйский аэропорт Суншань на военном самолете, где встретилась с Цай Инвэнь. Министерство иностранных дел Тайваня не уточнило, кто вошел в состав делегации.