Россиян предупредили о неочевидных специализациях репетиторов

Основатель онлайн-школы Васильева предупредила о неочевидных специализациях репетиторов

Член национального общества прикладной лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова, основатель онлайн-школы The Intellect Academy Инесса Васильева рассказала, на что надо обращать внимание при выборе репетитора для ребенка. Она подчеркнула, что специализации у педагогов могут быть неочевидными: например, подготовка только к ОГЭ или олимпиадам, а не просто в рамках изучаемого предмета. Своими рекомендациями эксперт поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Узкая специализация

«Возможно, вы удивитесь, но у репетиторов, как и у врачей или юристов, есть своя специализация. И заключается она не только в преподаваемом предмете, но и в направлениях внутри него», — сообщила Васильева.

Эксперт объяснила, что есть те, кто блестяще готовят к ОГЭ, но не берутся за ЕГЭ. Другие репетиторы разбираются в специфике Всероссийских олимпиад, но могут не знать нюансов поступления в профильные лицеи. Третьи работают исключительно с дошколятами или учениками младших классов, но не способны справиться с подростками.

Цель занятий

Перед началом занятий очень важно четко сформулировать их цель, указала эксперт. «Чтобы найти репетитора, подходящего для ваших целей, нужно самим понимать, чего вы хотите добиться. Не стоит ставить неопределенные задачи, такие как: "подтянуть знания", "повысить оценку в школе", "подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ". Добавьте конкретики», — порекомендовала Васильева.

Это поможет быстрее прийти к цели и не создаст неудобных ситуаций в будущем, когда из-за нечетко поставленной задачи ни репетитор, ни ученик не смогут достичь результатов, которых, возможно, ожидали родители ребенка.

«"Конечная цель — поступить на бюджет в определенный вуз. Для этого нужно подготовить к ЕГЭ по на 95 баллов и выше с текущих 75 баллов", "дочь хочет поступить в лицей ВШЭ, для этого нужно научить писать эссе на английском в соответствии с критериями оценивания на максимальные баллы" — такими должны быть цели», — подчеркнула специалист.

Анализ рынка предложений

Васильева порекомендовала изучать от пяти до десяти интернет-ресурсов по подбору репетиторов. Также она посоветовала прочесть принципы подбора преподавателей. По ее словам, как раз это поможет родителям четко понять цель, которой они хотят достичь вместе с репетитором.

«Многие талантливые учителя не пользуются специальными сервисами, потому что к ним и так стоит очередь из учеников. Узнать о таких репетиторах можно по рекомендации родителей в классе, друзей или соседей. Пусть и дети расспросят одноклассников», — посоветовала Васильева.

Отзывы и критика

В вопросе анализа отзывов специалист порекомендовала «не пороть горячку». «Большинство компаний, подбирающих репетиторов, дорожат своей репутацией, поэтому на их сайтах отзывы, как правило, реальные. Не переживайте, один-два негативных отзыва на фоне большого количества положительных, — это нормально», — пояснила она.

По ее словам, «сарафанное радио» в смысле сбора информации о педагоге стоит в более выигрышном положении перед отзывами в интернете. «Основное преимущество способа сбор информации "сарафанное радио" — не подлежащие сомнению отзывы из первых уст и возможность проверить результаты работы преподавателя», — высказалась эксперт.

Регалии репетитора

Васильева порекомендовала не гнаться за профессорами. По ее словам, в большинстве случаев в этом нет необходимости. Опираясь на свой опыт, она считает, что подготовить ребенка может просто хороший учитель.

«Если нужна "соточка" на экзамене, то вам нужен эксперт по ЕГЭ, участвующий в проверке. Или опытный преподаватель, досконально разбирающийся в изменениях требований и критериях оценивания. Однако обычно занятия с ними стоят недешево. Конечно, для больших амбициозных целей нужен репетитор с успешным опытом, заточенным на ваши цели. Но важно понимать, что в большинстве случаев в профессоре нет необходимости», — сочла специалист.

Ранее медиахолдинг Rambler&Co опросил родителей и узнал, следят ли они за успеваемостью своих детей. Небезразличны оценки ребенка для 57 процентов респондентов. При этом 11 процентов опрошенных не волнует успеваемость школьников. У 32 процентов дети учатся в университете или уже закончили обучение.