Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

У устроившего стрельбу в московском кафе россиянина изъяли шесть единиц оружия

Правоохранители изъяли шесть единиц оружия у устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Правоохранители изъяли огнестрельное оружие во время обыска в квартире у 38-летнего уроженца Кемеровской области, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Следователи проверят законность его приобретения. Также было обнаружено предполагаемое орудие убийства, по нему назначены судебные экспертизы. Всего дома у россиянина нашли шесть единиц оружия, уточняют «Известия».

По данным следствия, ночью 26 августа в одном из кафе он устроил стрельбу в ходе конфликта с другими посетителями. От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте. Еще двоих пострадавших 29 и 40 лет госпитализировали: одного из них ранили в голову и грудь, другого — в живот. Стрелка задержали по горячим следам.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия. В суд будет направлено ходатайство о помещении его в СИЗО.

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
На московской улице маленькую девочку нашли мертвой с пакетом на голове
Россиянин пойдет под суд за попытку убить военного пенсионера молотком
Оливейра пообещал завершить бой с Махачевым в первом раунде
Жена конгрессмена США приняла травяной препарат для похудения и умерла
Готовность Болгарии обсуждать возобновление поставок с «Газпромом» объяснили
Попадание фейерверка в толпу в российском городе сняли на видео
Патент раскрыл изображение iPhone 14 Pro
В засухе нашли угрозу дикой природе Великобритании
Реставраторы нашли написанное 86 лет назад послание в шпиле школы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.