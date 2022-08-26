У устроившего стрельбу в московском кафе россиянина изъяли шесть единиц оружия

Правоохранители изъяли шесть единиц оружия у устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде

Правоохранители изъяли огнестрельное оружие во время обыска в квартире у 38-летнего уроженца Кемеровской области, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Следователи проверят законность его приобретения. Также было обнаружено предполагаемое орудие убийства, по нему назначены судебные экспертизы. Всего дома у россиянина нашли шесть единиц оружия, уточняют «Известия».

По данным следствия, ночью 26 августа в одном из кафе он устроил стрельбу в ходе конфликта с другими посетителями. От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте. Еще двоих пострадавших 29 и 40 лет госпитализировали: одного из них ранили в голову и грудь, другого — в живот. Стрелка задержали по горячим следам.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия. В суд будет направлено ходатайство о помещении его в СИЗО.