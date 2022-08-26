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Цукерберг рассказал о помощи Facebook в президентской кампании Байдена

Марк Цукерберг: Facebook препятствовала распространению истории о ноутбуке сына Байдена

Фото: Erin Scott / Reuters

Глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг рассказал о помощи социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta) в президентской кампании Джо Байдена в 2020 году. В эфире подкаста Джо Рогана предприниматель признался, что платформа препятствовала распространению истории о ноутбуке сына политика Хантера Байдена, сообщает Fox News.

Цукерберг рассказал, что во время президентской кампании в 2020 году к нему обратилось Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой предотвратить распространение в социальной сети дезинформации о тогдашнем кандидате в президенты США Байдене. После этого, как отметил предприниматель, его соцсеть стала понижать в выдаче публикации о ноутбуке сына политика, в результате чего их видело только небольшое количество людей.

Глава Meta добавил, что пользователи Facebook все равно могли публиковать у себя на странице новости о ноутбуке сына Байдена, в то время как в социальной сети Twitter посты на эту тему подвергались блокировке.

В октябре 2020 года газета New York Post и еще несколько СМИ опубликовали ряд материалов о содержимом ноутбука сына Байдена, который был забыт им в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Там обнаружили письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине, а также фотографии, которые подтверждают вовлеченность Байдена-младшего в криминальную деятельность.

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Олег Давыдов
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