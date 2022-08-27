В Анголе оценили планы Евросоюза заместить российский газ африканским

Посол Анголы да Силва Кунья заявил, что цена за африканский газ будет выше российского

Планы Европейского союза (ЕС) заместить российский газ африканским могут серьезно сказаться на экономике Европы. В настоящее время непонятно, когда может быть реализован проект, а стоимость такого газа будет выше. Такую оценку дал посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья, передает РИА Новости.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, как в Анголе относятся к позиции Брюсселя, желающего больше работать со странами Африки для замещения газа из России, дипломат ответил, что страны ЕС «свободны и вольны» вести переговоры с теми, кто захочет продать газ.

Посол отметил, что на данный момент неизвестно, сколько пройдет времени, пока проект газопровода через Иберийский полуостров с бумаги перейдет в плоскость реализации, и какая будет ситуация в Евросоюзе.

Европейские страны планируют полностью отказаться от энергоресурсов (нефти, природного газа, угля) из России в максимально короткие сроки из-за ввода российских войск на территорию Украины. Основные вопросы вызывает предстоящий зимний период, в который ЕС придется заметно сократить потребление топлива, о чем уже договорились министры энергетики европейских стран.