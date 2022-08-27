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В Анголе оценили планы Евросоюза заместить российский газ африканским

Посол Анголы да Силва Кунья заявил, что цена за африканский газ будет выше российского

Фото: Shutterstock

Планы Европейского союза (ЕС) заместить российский газ африканским могут серьезно сказаться на экономике Европы. В настоящее время непонятно, когда может быть реализован проект, а стоимость такого газа будет выше. Такую оценку дал посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья, передает РИА Новости.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, как в Анголе относятся к позиции Брюсселя, желающего больше работать со странами Африки для замещения газа из России, дипломат ответил, что страны ЕС «свободны и вольны» вести переговоры с теми, кто захочет продать газ.

Посол отметил, что на данный момент неизвестно, сколько пройдет времени, пока проект газопровода через Иберийский полуостров с бумаги перейдет в плоскость реализации, и какая будет ситуация в Евросоюзе.

Европейские страны планируют полностью отказаться от энергоресурсов (нефти, природного газа, угля) из России в максимально короткие сроки из-за ввода российских войск на территорию Украины. Основные вопросы вызывает предстоящий зимний период, в который ЕС придется заметно сократить потребление топлива, о чем уже договорились министры энергетики европейских стран.

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Юлия Ямпольская
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