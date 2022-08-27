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Диетолог назвал продукты для восстановления кожи после солнца

Диетолог Брыкин: употребление в пищу белков поможет восстановить кожу после солнца

Фото: kevin laminto / Unsplash

Диетолог Антон Брыкин в беседе с RT перечислил продукты, употребление которых поможет восстановить кожу после долгого пребывания на солнце.

Специалист напомнил, что за гладкость и питание кожи отвечает коллаген. Именно он расщепляется под действием ультрафиолета.

«Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь», — указал эксперт.

По словам Брыкина, высоким содержанием витамина D отличаются печень трески, лосось, консервированный тунец, куриные яйца. В рационе также должны присутствовать шпинат, капуста брокколи, авокадо, кешью, миндаль, семена подсолнечника, томаты и натуральный йогурт.

Ранее диетолог Елена Тихомирова рассказала, что включение орехов в ежедневный рацион при отсутствии противопоказаний способствует укреплению иммунитета и продлению молодости. Специалистка назвала орехи лучшим продуктом для утоления голода надолго, потому что в них содержатся разнообразные полезные жиры. «Ореховый жир идеален тем, что он очень хорошо дает долгое ощущение сытости», — пояснила она.

Марина Совина
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