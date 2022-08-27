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Российский призер Олимпиады-2022 высказался о смене спортивного гражданства

Российский биатлонист Латыпов заявил, что не видит смысла в смене спортивного гражданства

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что не видит смысла в смене спортивного гражданства. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Бегай здесь, добивайся здесь результатов — и все», — высказался призер Олимпиады 2022 года. Он признался, что рад выступать на российских турнирах и не собирается заканчивать карьеру вплоть до Игр-2026.

Латыпов добавил, что его не расстраивают финансовые потери из-за международной изоляции. «Конечно, призовые как на Кубке мира наверняка сделать нереально. Но то, что есть, тоже классно. Есть мотивация заезжать в призы», — отметил спортсмен.

Ранее Латыпова признали самым высокооплачиваемым биатлонистом России. Его доход за сезон-2021/2022 составил 11,7 миллиона рублей.

На Олимпийских играх 2022 года Латыпов завоевал три медали. Он стал бронзовым призером в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Кроме того, Латыпов выиграл одну золотую, пять серебряных и восемь бронзовых медалей этапов Кубка мира.

Андрей Стрельцов
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