Названы самые высокооплачиваемые российские биатлонисты

Латыпов и Резцова стали самыми высокооплачиваемыми биатлонистами сборной России

Эдуард Латыпов и Кристина Резцова стали самыми высокооплачиваемыми биатлонистами сборной России в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Латыпов заработал 11,7 миллиона рублей, а Резцова — 11,4 миллиона. В эти суммы входят призовые за выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Региональные выплаты спортсменам в рейтинге не учитывались.

Латыпов на Олимпиаде-2022 завоевал три медали. Биатлонист стал бронзовым призером в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Резцова — серебряный и бронзовый призер Игр-2022. Она завоевала медали в женской и смешанной эстафетах.

11 апреля «КП Спорт» посчитал размер призовых российских фигуристок за участие в международных турнирах. Лидером рейтинга стала 15-летняя Камила Валиева. Ее суммарный заработок за сезон составил 111,3 тысячи долларов.