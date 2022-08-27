Бывший муж Ксении Бородиной купил новой избраннице украшение за миллионы рублей

Бизнесмен Курбан Омаров подарил новой избраннице украшение за девять миллионов рублей

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров подарил новой избраннице украшение за миллионы рублей. Соответствующие видео появились в сторис его Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мужчина отправился с возлюбленной Валерией в Дагестан, где они вместе посетили ювелирный магазин. Так, Омаров продемонстрировал, как оплачивает покупку стоимостью девять миллионов рублей: за 8,5 миллиона он приобрел серьги со скидкой 50 процентов, а также указал, что оставил в бутике еще 500 тысяч рублей «на сдачу».

«Теперь я доказал тебе свою любовь? Ты поняла, как сильно я тебя ждал», — заявил бизнесмен, обращаясь к девушке.

В апреле ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина публично унизила бывшего мужа словами «тебе интересна моя постель». Она заявила, что бывший муж Курбан Омаров обсуждает ее личную жизнь после развода, поэтому решила ему ответить. По словам телеведущей, именно ей он обязан своим популярным Instagram-аккаунтом, который на данный момент насчитывает 5,3 миллиона подписчиков. Также Бородина отметила, что подобным неблагодарным людям, которые прославились за счет других, не будет сопутствовать удача.