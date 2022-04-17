Ведущая Ксения Бородина заявила, что бывший муж ее обсуждает, и унизила его в ответ

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина публично унизила бывшего мужа со словами «тебе интересна моя постель». Соответствующий комментарий знаменитости появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, она заявила, что бывший муж Курбан Омаров обсуждает ее личную жизнь после развода, поэтому решила ему ответить. По словам телеведущей, именно ей он обязан своим популярным Instagram-аккаунтом, который на данный момент насчитывает 5,3 миллиона подписчиков. Также Бородина отметила, что подобным неблагодарным людям, которые прославились за счет других, не будет сопутствовать удача.

«Теперь плыви в этой дырявой лодке и скажи спасибо, что я была в твоей жизни. Скажи спасибо за дочь, за воспитание, за вклад в нее и развитие! Потому что твои копейки и игрушки — это не воспитание. Я молчу год ради нее. Тебе так интересна моя постель? Я тебя выгнала из нее год назад. Прекрати меня обсуждать, это выглядит странно», — негодовала знаменитость.

В феврале Ксения Бородина рассказала о том, что было самым сложным в разводе с бывшим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Ведущая призналась, что ей было очень тяжело сказать дочери о том, что она рассталась с ее отцом. «Да, она переживала и плакала, особенно летом в Турции. У меня с ней состоялся тяжелый разговор. Она не понимала, почему папы нет рядом. Ведь она привыкла, что мы отдыхаем вместе», — ответила телеведущая на вопрос о том, как ее дочь Теона отреагировала на расставание родителей. «Поверьте мне, я больше всего переживала из-за нее. Боялась ее реакции, боялась оставить без отца», — призналась она.