Володин рассказал о вступающих в силу с 1 сентября законах

Спикер Володин заявил, что с сентября вступают в силу законы о защите персональных данных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, какие изменения вступают в силу с 1 сентября в России. К ним относятся законы о защите персональных данных и об установке российских магазинов мобильных приложениях.

«Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей большего времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — пояснил политик. Он добавил, что другой закон касается защиты данных. Так, теперь россиянам не смогут отказать в услугах, если они не захотят делиться персональными данными.

Также в силу вступит закон об обязательной установке российских магазинов приложений на смартфоны. С осени минимальная доля в квартире будет составлять шесть квадратных метров, появятся новые законы о защите прав потребителей и правах инвалидов. Кроме того, в стране появится единый реестр доноров костного мозга.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается использовать материнский капитал на оплату частных школ и детских садов. Отмечается, что родители смогут использовать средства маткапитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.